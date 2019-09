VIDEO : कार से डोडा-पोस्त बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

पाली/नाडोल। Doda-post recovered from car caught with two smugglers : जिले के नाडोल चौकी पुलिस [ Nadol Police ] ने मंगलवार दोपहर को एक कार जब्त कर उसमें भरा 78 किलो डोडा-पोस्त बरामद किया। कार सवार दो तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार [ Two smugglers arrested ] कर लिया। यह खेप मेवाड़ से जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में सप्लाई होनी थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा [ Superintendent of Police Anand Sharma ] के अनुसार मुखबिर से इत्तला मिली कि देसूरी की तरफ एक संदिग्ध कार डोडा-पोस्त की खेप लेकर आ रही है। इस पर नाडोल पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई कमल सिंह मय जाप्ता ने नारलाई रोड पर नाकाबंदी करवाई। पुलिस ने कार को रोका तो उसमें सवार दो जने उतरकर भाग गए। कार से 78 किलो 600 ग्राम डोडा-पोस्त बरामद किया। भाग रहे तस्कर जोधपुर जिले के फलोदी के सियोल नगर लाछानगर निवासी अशोक पुत्र धर्माराम जाट व राजाराम पुत्र फूसाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया।

कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था युवक

पुलिस का कहना है कि आरोपी अशोक कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। जबकि राजाराम खेती करता था। दोनों पहली बार ही खेप लेने गए। पुलिस कार मालिक की तलाश कर रही है।