महाराष्ट्र के वांटेड ने फर्श में छुपा रखा था 1 किलो सोना व 100 किलो चांदी, पाली के ज्वैलरी शो रूम से चुराए थे आभूषण

- आधा दर्जन ज्वैलरी शो-रूम से चुराए जेवरात बरामद

Police recovered gold and silver from accused in Pali :

- चोर गिरोह का मुख्य आरोपी निकला महाराष्ट्र का वांटेड अपराधी पंडित सिंह

- पांच आरोपी अब भी फरार