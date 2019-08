रामदेवरा जातरू बन बाइक पर लगा रखी थी ध्वजा, पुलिस ने रोका तो मिला अफीम का दूध, दो तस्कर गिरफ्तार

पाली/खिंवाड़ा। Police recovered opium milk from two smugglers : जिले के खिंवाड़ा थाना पुलिस [ pali police ] ने तीन किलो अफीम के दूध के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार [ Two smugglers arrested ] कर अफीम का दूध व बाइक जब्त [ Bike seized ] की। जब्त अफीम के दूध की बाजार कीमत करीब पांच लाख रुपए बताई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा [ Superintendent of Police Anand Sharma ] ने बताया कि बीती रात करीब दस बजे खिंवाड़ा थानाप्रभारी सुरेश सारण टीम के साथ गश्त कर रहे थे। कोट सोलंकियान के सामने नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध वाहन चालकों की जांच की। इस दौरान रात करीब साढ़े दस बजे दिवेर सांभरिया की ओर से बाइक पर दो व्यक्ति आते दिखे। शक होने पर उन्हें रोका। पीछे बैठे व्यक्ति के पास रखे बैग की तलाशी ली तो उसमें तीन किलो अफीम का दूध मिला। इस पर अवैध रूप से अफीम का दूध परिवहन करने के मामले में मध्यप्रदेश के भालोट (मंदसौर) निवासी रामनारायण (50) पुत्र रामचंद्र कुमावत व भीलवाड़ा जिले के कासीरामजी की खेड़ी (मांडल) निवासी नारायणलाल (60) पुत्र देवाराम कुमावत को गिरफ्तार किया। आरोपी इसे मंदसौर से लेकर आए थे। ये कहां सप्लाई होना था। इस मामले की जांच में पुलिस जुटी है। जांच सादड़ी थानाप्रभारी को सौंपी गई है।

बैग में कपड़ों के बीच छुपाया दूध

पुलिस की नजर से बचने के लिए आरोपियों ने बाइक के आगे रामदेवरा की ध्वजा लगा रखी थी तथा स्वयं ने रामदेवरा जातरुओं जैसा पहनावा पहन रखा था। उस पर चुनरी लगा रखी थी तथा बाबा के जैकारे लगाते हुए चल रहे थे। शक होने पर पुलिस ने इन्हें रुकवाया तो इसका खुलासा हुआ। दूध कपड़ों के बीच छुपाया हुआ था।

हैड कांस्टेबल ने रुकने का इशारा किया तो स्कूटी छोड़ भागे युवक, तलाशी में मिला नौ किलो गांजा

पाली। शहर के बालिया स्कूल के निकट एक स्कूटी पर जा रहे तीन युवकों को यातायात पुलिसकर्मी ने रुकने का इशारा किया तो वे स्कूटी छोड़ फरार हो गए। तलाशी में स्कूटी में करीब नौ किलो गांजा मिला। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच शुरू की।

कोतवाल गंगाराम खावा ने बताया कि यातायात कार्यालय में कार्यरत हैड कांस्टेबल पुखराज बुधवार शाम को बालिका स्कूल के निकट गश्त कर रहे थे। इस दौरान एक स्कूटी पर तीन युवकों को देख रुकने का इशारा किया। जिस पर वे घबरा गए तथा स्कूटी छोडकऱ फरार हो गए। स्कूटी की जांच की तो उसकी डिक्की में आठ किलो 600 ग्राम गांजा मिला। इस पर अज्ञात युवकों के खिलाफ अवैध रूप से मादक पदार्थ परिवहन का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।