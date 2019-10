यहां की गोचर भूमि पर चल रहा था अवैध कोयला बनाने का कार्य, पुलिस ने दी दबिश, जब्त की लकडि़यां व कोयला

- पाली जिले के मांडा गांव की गोचर भूमि से बिना निलामी कोयला बनाने का मामला

Police seized coal and wood from transit land in Pali :