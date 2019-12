अब अपराधियों पर रहेगी स्पेशल टीम की नजर

पाली। Police special team formed on direction of DGP in Pali : संगठित अपराध, तस्करी व माफिया पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की स्पेशल टीम का गठन किया गया है। पुलिस महानिदेशक [ Director General of police ] के निर्देश पर हर जिले में यह टीम होगी, जो एसओजी के सम्पर्क में रहेगी। यह टीम जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर सकेगी। पाली में भी इसका गठन कर लिया गया है। साथ ही एसपी आनंद शर्मा [ SP Anand Sharma ] ने इस टीम की बैठक कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सबसे खास बात यह है कि इस टीम को अपने काम की हर माह एक रिपोर्ट बनाकर डीजीपी को भेजनी होगी।

रत्नू पाली स्पेशल टीम के प्रभारी, साइबर एक्सपर्ट भी

पुलिस अधीक्षक शर्मा ने बताया कि पाली में पुलिस स्पेशल टीम का गठन किया गया है। तखतगढ़ थानाधिकारी व पुलिस निरीक्षक अमर सिंह रत्नू को इस टीम का प्रभारी बनाया गया है। इसमें साइबर सैल प्रभारी गौतम आचार्य, पदमाराम, हैड कांस्टेबल ओमप्रकाश, समुन्द्रसिंह जैसे अनुभवी पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। इस टीम को एक गाड़ी भी दी गई है। सम्बंधित थाना प्रभारी से सम्पर्क कर यह टीम गैर कानूनी कामों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

नकली घी, मादक पदार्थ तस्करी, हाइवे के कामों पर नजर

पाली में यह टीम डोडा-अफीम, अवैध शराब तस्करी, हाइवे पर डीजल चोरी के कामकाज, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, नकली घी, नकली नोट, हथियार तस्करी, शातिर हार्डकोर, हवाला कारोबार, नकबजन, संगठित माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके लिए टीम को टास्क भी दिए गए हैं। टीम को यह भी कहा गया है कि जेलों में बंद बदमाशों द्वारा अपराध किया जाता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाए।

दो ट्रेनिंग भी होगी टीम की, इस नम्बर पर दे सकते हैं सूचना

इस टीम को नाकाबंदी व हथियार चलाने सम्बंधी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह ट्रेनिंग आईजी रेंज स्तर पर होगी। इस टीम के प्रभारी के मोबाइल नम्बर 7023708133 पर आमजन अपराध व तस्करी सम्बंधी सूचना दे सकता है। यह टीम किसी भी कर्मचारी की सांठगांठ से चलने वाले गैर कानूनी कार्यों पर भी नजर रखेगी।

पाली में इन पर रहेगी नजर

- अवैध शराब, अफीम व डोडा तस्करी

- नकली घी व नकली खाद्य पदार्थ

- हथियार तस्करी

टीम का गठन, होगी कार्रवाई

स्पेशल टीम का गठन किया गया है। डीजीपी को इसकी हर माह रिपोर्ट भेजनी है। टीम को स्पेशल टास्क दिए गए हैं। अपराध, माफिया, तस्करी पर कार्रवाई होगी। - आनंद शर्मा, एसपी, पाली।