मगरा क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केन्द्रों के हालात दयनीय, लम्बे समय से पद खाली, ग्रामीण हो रहे परेशान

- पाली जिले के खिंवाड़ा क्षेत्र के कांकलावास व गुड़ा जैतावतान में तो आज तक उपस्वास्थ्य का ताला भी नहीं खुला

Posts of ANM vacant at sub health centers :