सुव्यवस्थित उद्यान और चौड़ी सडक़ों के बीच छुपा है कच्ची बस्ती का दर्द, क्या कहते हैं यहां के लोग, पढ़ें पूरी खबर...

पाली। Problems in wards 17 and 18 of Pali city : वार्ड नम्बर 18 से शहर के प्रथम नागरिक महेन्द्र बोहरा [ Municipal Council Mahendra Bohra ] ने वार्ड पार्षद का चुनाव [ Ward councilor election ] जीत कर सभापति के पद तक पहुंचे। ये वार्ड पॉश कॉलोनियों [ Posh colony ] में गिना जाता है। पॉश कॉलोनियों की चौड़ी सडक़ें और सुव्यवस्थित उद्यान है। यह पूरी तरह से सीवरेज कनेक्शन [ Sewerage connection ] से जुड़ा हुआ है। यह काफी विकसित एरिया है। इस इलाके का सालों से नियमित विकास हो रहा है। इस कारण यहां पर मुलभूत सुविधाओं की समस्या नाममात्र कि है। जबकि 17 नम्बर वार्ड कच्ची बस्ती में शुमार है। इस वार्ड में विकास की दरकार है। इस वार्ड में विकास कार्य तो हुए है। लेकिन समस्या इतनी है कि विकास कार्य लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं।

यह हुआ विकास कार्य वार्ड 17

एक करोड़ 75 लाख का बाड़ी नदी पर पुल,30 लाख रुपए का शौचालय, एक करोड़ रुपए की सीसी सडक़े, 40 लाख रुपए का नाला, 20 लाख रुपए की नालियां सहित करीब 4 करोड़ रुपए विकास पर खर्च हुए है।

प्रमुख समस्या वार्ड 17

सीवरेज ने हैदार कॉलोनियां में गड्ढे ही गड्ढे बना दिए है। नालियां तो कहीं पर बनी हुई ही नहीं है। कच्ची बस्ती होने के कारण वार्ड में बारिश का पानी जमा हो जाता है। सफाई की भी जबरदस्त समस्या है।

क्या कहते है वार्डवासी 17

वार्ड में रात्रि के समय रोड लाइटों की समस्या है। सफाई भी नहीं होती है। वार्ड का सुव्यवस्थित विकास की आवश्यकता है। -राजेश कुमार वार्ड 17

गंदे पानी की समस्या

सीवरेज लाइन ने वार्ड को पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील कर दिया है। बारिश का पानी अभी तक जमा है। गंदे पानी व रोड लाइट सहित सफाई की प्रमुख समस्या है। -नुकमान खान वार्ड 17

विकास तो हुए है

वार्ड में विकास कार्य पहली बार ही हुए है। वार्ड काफी बड़ा व कच्ची बस्ती होने के कारण लोगों को विकास कार्य दिख नहीं रहे हैं। -कन्यादेवी वार्ड पार्षद 17

प्रमुख विकास कार्य वार्ड 18

सीवरेज लाइन से जोड़ा, 24 घंटे पेयजल योजना, तीन जीम व बैडमिंटन सहित उद्यान, एलएडी लाइट, स्वामि विवेकानंद सामुदायिक भवन, सीसी सडक़ें, इंटरलॉकिंग सहित करीब 2 करोड़ रुपए के काम हुए है।

प्रमुख समस्या वार्ड 18

यह वार्ड काफी विकसित है। फिर भी बारिश के दौरान कई कॉलोनियों की सडक़े टूट गई है। व्यास कॉलोनी में कहीं-कहीं पर नाला व नालियों की सफाई नहीं हो रही है।

क्या कहते है वार्डवासी 18

-वार्ड में काम काफी हुए है। सामुदायिक भवन बना है। सडक़े भी बनाई है। वार्ड में बैंक के पास से गुजर रहा नाला की सफाई नहीं हो रही है। -अनोपसिंह वार्ड 18

-24 घंटे पानी की सुविधा हुई है। सडक़े भी बनी है। महावीर नगर मंदिर के पास डिवाइडर नहीं बना है। यहां पर तेज गति से वाहन निकलते है। -संदीप संकलेचा वार्ड 18

-तीन उद्यानों में जीम व एक में बैडमिंटन कोर्ट बनाया है। सीवेरज का काम पूरा है। 24 घंटे पानी की व्यवस्था है। सडक़े व सामुदायिक भवन सहित कई काम हुए है। -महेन्द्र बोहरा पार्षद वार्ड 18