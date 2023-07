यहां के विद्यालय में ​शिक्षकों की कमी, बच्चों व ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन

पालीPublished: Jul 19, 2023 08:44:41 pm Submitted by: Suresh Hemnani

shortage of teachers in school : एक शिक्षिका का प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त नहीं किया तो तालाबंदी की चेतावनी दी।

यहां के विद्यालय में ​शिक्षकों की कमी, बच्चों व ग्रामीणों ने जमकर किया प्रदर्शन

Protest by students and villagers in Pali : शिक्षकों की कमी से जूझते विद्यालयों पर तालाबंदी व बच्चों, ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन थम नहीं रहा है। बुधवार को पाली जिले के सादड़ी क्षेत्र के मादा ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पर बच्चों व ग्रामीणों ने धरना देकर प्रदर्शन किया। शिक्षिका का प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त नहीं किया तो तालाबंदी की चेतावनी दी। 10-11 रिक्त पद भरने की मांग की। देसूरी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित उच्चाधिकारियों को मांग से अवगत करवाया। जिन्होंने समाधान का भरोसा दिलाया।