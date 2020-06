VIDEO : विरोध : यहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निकाली शव यात्रा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

पाली/राणावास। Protests against China in pali : पाली जिले के राणावास कस्बे के मुख्य बाजार में शुक्रवार को ग्रामीणों ने लद्दाख बॉर्डर [ Ladakh border ] पर गल्वान घाटी के पास चीन सेना [ China army ] से हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना [ Indian Army ] के शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि [ Tribute to martyred soldiers ] देते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग [ Chinese President Xi Jinping ] के पुतले की शव यात्रा निकाल कर चीनी सामान जलाकर बहिष्कार किया।

इससे पहले निवर्तमान प्रधान सुमेरसिंह कुम्पावत, घनश्याम जांगिड़, शांतिलाल वैष्णव तथा खुमाराम चौधरी की उपस्थिती में युवाओं व ग्रामीणों ने दो मिनट का मौन रख पुष्पअर्पित किए। वक्ताओं ने चीनी सैनिकों की बर्बरता पूर्ण कार्रवाई की घोर भत्र्सना करते हुए भारत सरकार से चीन के सभी सामान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।

इस मौके पर भाजपा मांडा मण्डल अध्यक्ष शैतानसिंह, भाजपा नेता किशोरसिंह राजपुरोहित रड़ावास, दुर्गाशंकर त्रिवेदी, एलसी गहलोत, सज्जनराज सोनी, हीरालाल टेलर, माणकचंद सुथार, नाथाराम सीरवी, मदनलाल टेलर, युसुफ पठान, पुष्पेन्द्र राठौड़, चंद्रदीपसिंह चुण्डावत, कैलाशदास वैष्णव आदि मौजूद थे।