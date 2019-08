क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूटा, राजमार्ग पर लगाया जाम, बोले- चार दिन से बस्तियों व घरों में भरा है बारिश का पानी

पाली। पिछले दिनों शहर में एक ही दिन में हुई सात ईंच से बारिश [ heavy rain in pali ] से जहां लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी वहीं दूसरी और शहर की कई बस्तियों की गली व घरों में पानी का भराव [ Rain water accumulated in settlements and house ] होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी में डाल दिया है। चार दिन से भरे पानी की निकासी नहीं होने के विरोध में बुधवार को क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने नया गांव के मुख्य मार्ग पर दो घंटे तक जाम [ people Stopped way ] लगाकर प्रदर्शन किया।

बुधवार को नया गांव के क्षेत्रवासियों ने राजमार्ग पर दो घंटे तक जाम लगाकर विरोध-प्रदर्शन किया। क्षेत्र के लोगों का कहना था कि चार दिन हो गए हमारे घरों व गलियों में पानी भरा हुआ है। पानी की निकासी को लेकर नगर परिषद से अभी भी कोई सहायता नहीं मिल रही। बस्तियों व घरों के आसपास पानी ही पानी जमा है। पानी पड़े रहने से उसमे जानवर भी तैर रहे है। ऐसे में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो बारिश का मौसम बाकी है फिर भी पानी निकासी को लेकर नगर परिषद चुपचाप बैठी है।

हालांकि मौके पर एसडीएम और सीटी सीओ के साथ ट्रांसपोर्ट नगर सीआई पहुंचे। दो घंटे के जाम के बाद समझाइश कर रास्ता खुलवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की कतारें लग गई। जाम में वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एसडीएम ने रूडिप और नगर परिषद के कर्मचारियों को बुलाकर पानी की निकासी करवाने के लिए निर्देश दिए।

चार दिन से घर में भरा है पानी

पिछले चार दिनों से घर में पानी जमा है। जाए तो जाए कहां। चारों तरफ रास्ता भी बंद है। छोटे-छोटे बच्चे हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। दिनभर डर सा लगा रहता है। -निर्मला, नया गांव, निवासी

हर साल की समस्या है

पठान कॉलोनी में हर साल बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है तो हम क्या करें। कहां से खाना लाए कहां पर जाए। चारों तरफ पानी भरा होने के कारण मकानों को भी क्षति होने का डर है। सुध लेने भी कोई नहीं आया। इसी के विरोध में रास्ता बंद किया है। -रूकसाना, पठान कॉलोनी, निवासी।