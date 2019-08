श्रम की बूंदों से बदली यहां की तस्वीर...देखें पूरा वीडियो

पाली/रायपुर मारवाड़। Amritm jalam campaign of Rajasthan Patrika : अजमेर-पाली जिले की सीमा पर बसे चांग ग्राम पंचायत के सालाकोट गांव में इन दिनों चहुंओर खुशी का माहौल है। गांव के तालाब में इस बार मानूसन की पहली अच्छी बारिश में पिछले साल की मुकाबले दोगुनी आवक [ Rain water coming in pond ] हुई है। ये दो माह पहले राजस्थान पत्रिका के अमृतं जलम् अभियान के तहत श्रमवीरों द्वारा किए गए श्रमदान से सम्भव हो पाया है।

राजस्थान पत्रिका के अमृतं जलम् के तहत 26 मई को सालाकोट तालाब में श्रमदान [ Shramdaan in pond ] किया गया। इसमें अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ पूरे गांव ने श्रमदान के रूप में आहुतियां दी थी। चांग सरपंच गीता काठात की देखरेख में अभियान का आगाज किया गया। जिसमें जैतारण डीएसपी सुरेश कुमार, पूर्व प्रधान लाल मोहम्मद, वीरांगना अमीना काठात, नानणा सरपंच बिसमिल्ला काठात, पूर्व सरपंच इकबाल काठात, चिताड़ सरपंच मैना काठात, अमरपुरा सरपंच शकूर काठात, नेनु काठात, समाजसेवी दीपक काठात ने भी श्रमदान किया। सरपंच गीता काठात की अगुवाई में दस दिन तक तालाब में श्रमदान कर तालाब का स्वरूप ही बदल दिया।

तालाब पर एक नजर

पहाड़ी क्षेत्र में आबाद इस गांव के तालाब की गहराई महज पांच फीट थी। पेयजल स्रोत के लिहाज से ये तालाब ही एक मात्र विकल्प है। गहराई कम होने से तालाब का पानी ज्यादा समय तक राहत नहीं दे पा रहा था। श्रमदान के रूप में की गई खुदाई से अब इस तालाब की गहराई दस फीट हो गई है। बीते दिनों हुई अच्छी बारिश से तालाब में आठ फीट जलआवक हुई है।

पूरा गांव आभारी रहेगा

चांग सरपंच गीता काठात ने बताया कि तालाब की गहराई दोगुनी होने से जलआवक भी दोगुनी हो गई है। इससे कुएं रिचार्ज होने के साथ ही सूखे पड़े हैंडपंप में भी आवक होगी। लोगों को पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। मवेशियों के लिए भी पानी का आराम हो गया है। इस खुशहाली को लेकर पूरा गांव राजस्थान पत्रिका समूह का सदैव आभारी रहेगा।