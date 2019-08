VIDEO : बुजुर्ग महिला की मौत के 36 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार, श्मशान में भर गया था बारिश का पानी

पाली/मारवाड़ जंक्शन। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के दूदौड़ गांव के श्मशान के रास्ते व श्मशान [ Rain water in crematorium ] में बारिश का पानी भर जाने के कारण एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार 36 घंटे बाद [ Woman's funeral after 36 hours ] किया गया। महिला की मौत [ Death of elderly woman ] बुधवार की सुबह सात बजे हुई थी। परिजनों के साथ रिश्तेदार व ग्रामीण भी परेशान थे। गुरुवार को पानी की निकासी के बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया।

मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के दूदौड़ गांव की बुजुर्ग चन्दनाई बाई पत्नी भूराराम सीरवी का बुधवार सुबह सुबह 7 बजे निधन हो गया था। इधर गांव में हुई बारिश से श्मशाम घाट मार्ग व श्मशान में पानी भर गया था। इस दौरान श्मशान में अंतिम संस्कार करने की जगह नहीं मिलने के कारण परिजनों व रिश्तेदारों के साथ ग्रामीण भी परेशान हो गए।

बुधवार को ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जिस पर तहसीलदार ने गुरुवार सुबह आरआई व पटवारी को जेसीबी लेकर भेजा। इसके बाद पानी की निकासी के लिए अस्थाई नाली का निर्माण किया गया।

श्मशान में पानी कम होने के बाद सुबह 10 बजे ग्रामीण व परिजन शव लेकर श्मशान पहुंचे और अंतिम संस्कार किया। मौके पहुंचे तहसीलदार माधुराम पुरोहित ने कहा कि अभी अंतिम संस्कार करवाने के लिए अस्थाई नाला बना कर पानी निकाला जा रहा है। तहसीलदार ने ग्रामीणों को अतिक्रमण हटाने का भी आश्वासन दिया।