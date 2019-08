VIDEO : पांच दिन बाद भी जलमग्न हैं यहां की बस्तियां, अधिकारी बोले- आज शाम तक सुधर सकते हैं हालात

पाली। Rain water of filled in colonies : बारिश के पांच दिन बाद भी शहर के रामदेव रोड [ Ramdev Road ] क्षेत्र व मंडिया रोड के पिछवाड़े आबाद आठ से अधिक कॉलोनियों में बिजली आपूर्ति बंद [ Power supply off ] पड़ी है। यहां पीने के लिए पानी तक नहीं है। जबकि इन कॉलोनियों में तीन से चार फीट तक पानी भरा पड़ा है। शहर में विकास व व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रशासन व नेताओं के तमाम दावों की बारिश ने पोल खोल दी है।

शहर के विकास कॉलोनी, बीपीएल क्वार्टर कॉलोनी, महावीर नगर कच्ची बस्ती, पुनायता रोड, पीएनटी कॉलोनी, रामदेव रोड ढंड नाडी व हैदर कॉलोनी में तीन से चार फीट पानी अब भी भरा हुआ है। यहां रहने वाले करीब 25 हजार से अधिक लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कॉलोनियां पूरी तरह से पानी में डूब जाने के कारण लोगों को जबरदस्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग चाय व दूध के लिए तरस रहे हैं।

अतिक्रमण, डे्रनेज सिस्टम नहीं होने से बिगड़े हालात

शहर में बरसाती नाले, जगह -जगह अतिक्रमण होने व डे्रनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण पानी निकासी नहीं हो रही है। इन कॉलोनी के लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तो घरों में ही कैद है। इन कॉलोनियों में सामाजिक संस्थाएं खाने पीने के पैकेट पहुंचा रही है। जिला प्रशासन व नगर परिषद के अधिकारी इन कॉलोनियों का दौरा कर जेसीबी मशीन से जगह जगह नाले बना कर पानी की निकासी के प्रयास कर रहे है। पानी निकासी के लिए बीपीएल क्वार्टर जाने वाली सडक़ को खोद कर नाला बनाया गया। इसी तरह से सीईटीपी नम्बर 3 व 2 की दीवारों को तोड़ कर रामदेव रोड, सिंधी कॉलोनी में जमा पानी की निकासी कर रहे है।

चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध

कॉलोनियों में पानी भर जाने से लोगों के घरों के आस-पास दुर्गंध फैल रही है। दुर्गंध के कारण लोगों का घरों में बैठना मुश्किल हो रहा है। दुर्गंध व बदबू के कारण लोग बीमार हो रहे हैं। पिछले चार दिनों से पानी एक ही जगह पर पड़ा रहने से बदूब और अधिक फैल रही है।

आज शाम तक सुधर जाएंगे हालात

प्रशासन व नगर परिषद के अधिकारी शहर में घूम-घूम कर पानी निकासी के प्रयास कर रहे है। बुल्डोजर मशीन से पानी के नालों को बड़ा कर रहे है। सोमवार शाम तक सिंधी कॉलोनी, रामदेव रोड़, विकास कॉलोनी सहित करीब-करीब सभी कॉलोनियों से पानी की निकासी हो जाएगी। -रोहिताश्वसिंह तोमर, उपखण्ड अधिकारी पाली