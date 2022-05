पांव फिसलने से 70 फीट गहरे कुएं में गिरा युवक, ऐसे बची जान

-पाली जिले के बाबरा कस्बे के ब्यावर मार्ग की घटना

young man fell in well in Pali : पाली/बाबरा। कस्बे के ब्यावर मार्ग पर सत्तर फीट गहरे ओपन वेल कुएं में एक युवक पांव फिसलने से गिर गया। उसने कुएं के अंदर पानी के लेवल के पास लगे एक बड़े पत्थर को पकड़ लिया, इससे वह डूबने से बच गया। सूचना पर रास थानाप्रभारी गोपाल राणा, बाबरा चौकी से मुख्य आरक्षी उमराव खान, आरक्षी महेशचंद पोसवाल सहित मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की सहायता से उसे सकुशल बाहर निकाल लिया।

रास थानाप्रभारी गोपाल राणा व मुख्य आरक्षी उमराव खान ने बताया कि बूंदी जिले के बोरावास हाल बाबरा निवासी ब्रजमोहन (45) पुत्र ग्यारसीलाल सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करता है। शनिवार दोपहर को बाबरा सरहद के ब्यावर मार्ग स्थित एक कुएं के पास लघुशंका करने गया। पांव फिसलने से ब्रजमोहन सत्तर फीट गहरे कुएं में गिर गया। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कुएं में लम्बा रस्सा डालकर उसे सकुशल बाहर निकाला। बाल श्रमिकों का कराया मुक्त

पाली। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बिल्डिंग द नेशन ब्रिक बाई ब्रिक अभियान के तहत् श्रम विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण ईकाई के प्रतिनिधियों एवं पैनल अधिवक्ता की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने हिन्दू सेवा मण्डल, नया गांव रोड़, मण्डिया रोड, पुराना बस स्टैण्ड, नहर पुलिया रोड आदि जगहों पर संचालित दुकानों, होटल, हाथ ठेलों आदि का जायजा लेकर तीन बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव देवेन्द्र सिंह भाटी ने बताया कि हिन्दू सेवा मण्डल रोड पर संचालित एक दुकान से तथा नहर पुलिया रोड़ स्थित ऑटो रिपेयर्स की दुकान से दो बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। जहां से उन्हे राजकीय किशोर गृह भेजा गया। बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया। निरीक्षण टीम में पंकज शर्मा श्रम निरीक्षक, आनन्द चौहान पैनल अधिवक्ता, मोहनलाल मानव तस्करी विरोधी यूनिट, गौतम जैन बाल संरक्षण अधिकारी, दिनेश वैष्णव आउटरीच वर्कर जिला बाल संरक्षण ईकाई शामिल रहे। पढ़ना जारी रखे

