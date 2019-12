सुमेरपुर, रोहट व देसूरी की पंचायत समितियों के किस ग्राम पंचायत में किस वर्ग का बनेगा सरपंच, जानिए पूरी खबर

Reservation Lottery of Panchayat Raj Election 2020 in Pali :

पाली। Reservation Lottery of Panchayat Raj Election 2020 in Pali : पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग [ Rural Development and Panchayati Raj Department ], राजस्थान व पाली जिला कलक्टर दिनेशचंद जैन के निर्देशानुसार पाली जिले के सुमेरपुर, रोहट, देसूरी पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच व वार्डपंच पदों की आरक्षण की लॉटरी गुरुवार को निकाली गई।

सुमेरपुर पंचायत समिति की आरक्षण लॉटरी

सुमेरपुर। सुमेरपुर पंचायत समिति सभा भवन में 30 ग्राम पंचायत की लॉटरी उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया, विकास अधिकारी नारायण सिंह पुरोहित, तहसीलदार जवाहरलाल चौधरी व बीओ पर्वत सिंह राठौड़ की उपस्थिति में निकाली गई। जिसमें अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए चाणोद, नोवी, जवाई बांध निकाली गई। अनुसूचित जाति पुरूष वर्ग के लिए ढोला, गोगरा, नेतरा निकाली गई। अनुसूचित जन-जाति महिला वर्ग के लिए बसंत, सांडेराव निकाली गई। अनुसूचित जन-जाति पुरूष वर्ग के लिए भारूंदा, देवतरा व खिवांदी निकाली गई। ओबीसी महिला वर्ग के लिए कोलीवाडा व खिमाड़ा निकाली गई। ओबीसी पुरूष वर्ग के लिए अनोपुरा व पालड़ी निकाली गई। जनरल महिला वर्ग के लिए कोसेलाव, लापोद, दुजाना, पावा, बिरामी, गलथनी, सिंदरू व पोमावा निकाली गई। जनरल पुरूष वर्ग के लिए धना, बलाना, बलुपुरा, बांकली, कोरटा, बामनेरा व सलोदरीया निकाली गई।

रोहट पंचायत समिति की आरक्षण लॉटरी

रोहट। रोहट पंचायत समिति सभागार में 23 ग्राम पंचायत की लॉटरी उपखड़ अधिकारी संघमित्रा बहरडिया द्वारा निकाली गई। जिसमें ओबीसी वर्ग के लिए ग्राम पंचायत भाकरीवाला, चेन्डा, ढाबर निकाली गई। ओबीसी महिला वर्ग के लिए धोलेरिया शासन, राणा निकली गई। अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए खारड़ा, कुलथाना, निकली गई। सामान्य महिला वर्ग के लिए के लिए बीठू, चोटिला, दीवान्दी, गेलावास, माण्डावास, निम्बली उड़ा, सिणगारी निकाली गई। सामान्य वर्ग के लिए झितडा, खुंडावास, रोहट, सावलता कला, सोनाईलाखा निकाली गई। वायद में अनुसूचित जन-जाति शीट रिजर्व है। अनुसूचित जाति शीट के लिए गढ़वाड़ा, कलाली, खाडी निकाली गई।

प्रधान व जिला परिषद-पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण लॉटरी 20 को

पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के सदस्यों के वार्ड तथा प्रधानों के आरक्षण के लिए लॉटरी 20 दिसम्बर को निकाली जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी जैन ने बताया कि जिले में जिला परिषद के सदस्य के लिए शुक्रवार को प्रात: 11 बजे प्रधान के लिए दोपहर 1 बजे तथा पंचायत समिति सदस्यों के लिए दोपहर 2.30 बजे जिला परिषद सभागार में लॉटरी निकाली जाएगी।