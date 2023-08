पुलिस पर फायरिंग करने वाले इनामी अपराधी ने पुलिस को दो किलोमीटर तक दौड़ाया, ऐसे दबोचा

पालीPublished: Aug 20, 2023 08:44:54 pm Submitted by: Suresh Hemnani

सिरोही के घने जंगलों में काट रहा था फरारी, पुलिस पहुंची तो फेंके पत्थर, आरोपी गिरफ्तार।

पुलिस पर फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार

Accused of firing on police arrested in Pali : पाली जिले के देसूरी थाना पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस पर फायरिंग कर एक साल से फरार बीस हजार रुपए इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने सिरोही जिले के पोसालिया गांव के घने जंगल से दस्तयाब किया है। जंगल में झाडियों में छुपे आरोपी ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके और पैदल ही भाग गया। जवानों ने घेराबंदी कर शातिर आरोपी को दस्तयाब किया।