कार अनियंत्रित होकर खाई में पलटी, युवक की मौत, चार घायल

car accident in Pali : - ओम बन्ना दर्शन कर जयपुर लौट रहे थे

पाली/रायपुर मारवाड़। car accident in Pali : ब्यावर पिंडवाड़ा फोरलेन [ Beawar Pindwara Fourlane ] पर शुक्रवार को बांसिया तिराहे के पास कार अनियंत्रित होकर पलट [ Car overturned ] गई। हादसे में कार सवार युवक की मौत [ Death of young man ] हो गई। जबकि चार अन्य युवक घायल [ Four youths injured ] हो गए। उन्हें सोजत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पांच युवक दोस्त है। वे ओम बन्ना मंदिर दर्शन कर जयपुर लौट रहे थे।

पुलिस के अनुसार जयपुर के झोटवाड़ा निवासी प्रवीण गायकवाड़ अपने दोस्त झोटवाड़ा निवासी शिवराजसिंह शेखावत, रोहित, राजकुमार कुमावत, देवेन्द्रसिंह राठौड़ के साथ जयपुर से कार लेकर ओम बन्ना मंदिर दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद पांचों युवक उसी कार से जयपुर लौट रहे थे। रास्ते में बांसिया तिराहे के पास पीछे से तेज रफ्तर से आए ट्रक ने कार को ओवरटेक करते समय चपेट में ले लिया।

हादसे में कार सडक़ किनारे पलट गई। हादसे में पांचों युवक घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों एम्बुलेंस की मदद से सोजत अस्पताल ले जाया गया। जहां प्रवीण की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के परिजनों को सौंप दिया। घायलों को उपचार के बाद जयपुर रवाना कर दिया गया।