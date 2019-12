पढ़ाई से ‘हमाल’ बने बच्चों की पीठ से घटेगा बोझ

School bag burden of students will reduce : -विषयों के तैयार किए तीन-तीन भाग

पाली। school bag burden of students will reduce : शिक्षा की गुणवत्ता [ Quality of education ] को बढ़ाने व शिक्षण को रुचिकर बनाने के साथ बच्चों की पीठ से बस्ते का बोझ अब कम हो जाएगा। हालांकि यह खुशखबरी अभी केवल कक्षा एक से तीन तक के बच्चों के लिए ही है। अभी कक्षा एक व दो में हिन्दी, अंग्रेजी व गणित तथा कक्षा तीन में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित व पर्यावरण की पुस्तकें है। इन पुस्तकों की अब एक संकलित पुस्तक ही बस्ते में रखनी होगी। जिसमें अलग-अलग विषय के तीन-तीन भाग होंगे। इन पुस्तकों में शिक्षण दिनों के अनुसार पाठयक्रम को बांटा गया है। इस पुस्तक का नाम आओ खेले दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस पाठयक्रम को अगले सत्र से पांचवीं तक लागू किया जाएगा।

पाली में सोजत रोड के स्कूल का चयन

इस नए पाठयक्रम को लेकर पाली में सोजत रोड के एक स्कूल का चयन किया गया है। वहां कक्षा एक से पांच तक 250 से अधिक नामांकन है। इसे लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से स्कूल को निर्देश देने के साथ पाठयक्रम शुरू करने की कवायद भी शुरू दी गई है।

हर स्तर पर होगी समीक्षा व जांच

यह नया पाठयक्रम लागू करने पर राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर तक के कार्य बांटे गए हैं। इसमें पाठयक्रम की समीक्षा के साथ जांच भी शामिल है। राज्य स्तर पर इस प्रोजेक्ट की सहयोगी संस्था के अधिकारियों व प्रतिनिधियों की ओर से विद्यालय का अवलोकन किया जाएगा, जिलों की सूचनाओं की समीक्षा की जाएगी और जिलों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजना में बदलाव किया जाएगा। जिला स्तर पर नोडल अधिकारी राज्य स्तर के निर्देशों की पालना करने में सहयोग करेंगे। ब्लॉक स्तर पर अभिभावकों से भी फीड बैक लिया जाएगा।

यह है उद्देश्य

-विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना

-बालमन को आनन्द की अनुभूति कराना

-हर सावधि में बच्चे को पाठयपुस्तक का नया रूप उपलब्ध कराना

-पूरे वर्ष पुस्तकों के उपयोग से उनको खराब होने से बचाना

-सीखने के प्रति बच्चों में उत्साह बढ़ाना

-निर्धारित समय में पाठयक्रम पूरा कराना तय करना

अभी 250 नामांकन वाले स्कूल का चयन

इस सत्र में इस पहली से पांचवीं तक स्कूलों में से एक स्कूल का चयन कर लिया गया है। पाली में सोजत रोड के एक स्कूल का चयन किया है। अगले सत्र से इसे पांचवीं तक पूरे सत्र में लागू किया जाना प्रस्तावित है। -महेन्द्र नानीवाल, सहायक निदेशक, शिक्षा मण्डल, पाली