स्कूलों की बदली काया, राज्य स्तर पर चयन

संस्था प्रधान का करेंगे सम्मान, पाली के कोलपुरा व जालोर के भारदड़ा स्कूल का चयन

पाली Updated: October 11, 2022 03:53:50 pm

Schools Selected For The Award in Rajasthan : पाली। प्रदेश के तीन आदर्श व तीन उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन जयपुर के कार्यालय संयुक्त निदेशक व नोडल अधिकारी (राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह) स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग जयपुर की ओर से किया। इसमें पाली शिक्षा संभाग के दो स्कूलों का चयन हुआ।

इनमें से पाली के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोलपुरा का चयन उत्कृष्ट तथा जालोर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरड़ा का आदर्श स्कूल के रूप में चयन हुआ। इसके अलावा आदर्श स्कूल के तहत शिक्षा विभाग बीकानेर संभाग के राउमावि संगरिया व जोकड़िया तथा उत्कृष्ट विद्यालय के तहत उदयपुर संभाग के राउप्रावि देवदा व चूरू के ढाणी कुम्हारान का चयन किया है। इन सभी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को 12 अक्टूबर को जयपुर मानसरोवर स्थित टैगोर स्कूल के दीप सभागार में सम्मान होगा। कोलपुरा स्कूल को बदल दिया रूप

कोलपुरा स्कूल के प्रधानाचार्य श्यामसिंह चौहान ने वर्ष 1993 में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में नियुक्ति ली। स्कूल भवन के निर्माण में सहयोग किया। विद्यालय वर्ष 2008 में उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत हुआ। वर्ष 2016 में चौहान प्रधानाचार्य बने। इसके बाद से उन्होंने स्कूल का रूप बदलने का संकल्प कर लिया। उन्होंने भामाशाहों व ग्रामीणों के सहयोग से स्कूल की हर कक्षा को स्मार्ट कक्षा जैसा स्वरूप दिया। कम्प्यूटर लैब का निर्माण कराया। विद्यालय को हराभरा रखने के लिए 250 पौधे लगाए। जिनमें से कई अब पेड़ में तब्दील हो चुके है। स्कूल में अभी 295 विद्यार्थी अध्ययनरत है। स्कूल को नया रूप देने के कारण ही इसका चयन राज्य स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हुआ है। पढ़ना जारी रखे

