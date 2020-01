राजस्थान पंचायत चुनाव : यहां पुरूषों से ज्यादा महिला, दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं में दिख रहा जोश, मतदान जारी

- पाली जिले के देसूरी, पाली व सोजत पंचायत समिति क्षेत्र के मतदाता चुन रहे गांव की सरकार

Second phase of Panchayat Raj election 2020 in Pali :

- 1200 जवानों को किया गया है तैनात

- शाम 5 बजे बाद होगी मतगणना