पंचायत चुनाव : पाली, देसूरी व सोजत पंचायत समितियों के मतदाताओं ने उत्साह से चुनी गांव की सरकार...देखें पूरी तस्वीरें

पाली। Second phase of Panchayat Raj election 2020 in Pali : पंचायतराज चुनाव के दूसरे चरण के लिए जिले की देसूरी, पाली एवं सोजत पंचायत समिति क्षेत्र में बुधवार सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई जो शाम पांच बजे तक चली। सुबह सर्दी के कारण मतदान केन्द्रों पर भीड़ कम रही। धूप खिलने के बाद कतारों में ग्रामीण मतदान करते नजर आए। यहां पुरूषों से ज्यादा महिला, दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं में जोश देखने को मिला। कुछ स्थानों पर मतदान अभी जारी है। लगभग स्थानों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना के बाद सरपंच व वार्ड पंच की जीत की घोषणा की जाएगी। उप सरपंच के चुनाव गुरुवार को होंगे।

[MORE_ADVERTISE1][MORE_ADVERTISE2]