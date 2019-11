हौसले से पाया मुकाम : पाली की बेटी अनुराधा व नीलम ने आरजेएस परीक्षा में जमाई धाक

Selection of Anuradha Parihar and Neelam in RJS : -नीलम ने दूसरे प्रयास में पाया मुकाम

पाली/बाबरा। Selection of Anuradha Parihar and Neelam in RJS : जिले के बाबरा गांव की बेटी अनुराधा परिहार [ Anuradha Parihar ] ने आरजेएस में सफल होकर एससी वर्ग [ Sc class ] में 8वीं [ 8th rank ] तथा ऑल इंडिय़ा में 149वीं रैंक [ All India 149th Rank ] हासिल कर गांव का नाम रोशन किया। अनुराधा के पिता गंगाधर परिहार राजस्व प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर [ Revenue Training Center Ajmer ] में मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त है। माता आभा गृहणी है।

अनुराधा ने 12वीं अजमेर के सोफिया स्कूल से उत्तीर्ण के पश्चात क्लेट के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर से प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण ऑनर्स करने के साथ मास्टर, एलएलएम साइबर लॉ में एनएलएल जोधपुर से कर बीबीए ऑनर्स की। अनुराधा ने न्यायिक सेवा में अपनी सफलता का श्रेय माता, पिता, गुरुजनों, दिवंगत दादा मोहनलाल व रास स्थित मंडी के संत नारायणनाथ महाराज को दिया।

दूसरे प्रयास में नीलम ने पाया मुकाम

पाली/पावा। जिले के तखतगढ़ कस्बे की मामाजी गली हाल उदयपुर निवासी श्रीमती नीलम [ Neelam Meghwal ] पत्नी महेंद्र कुमार मेघवाल ने दूसरे प्रयास में आरजेएस परीक्षा [ Rjs exam ] उत्तीर्ण की है। 2013 में उनके पति ने आरजेएस उत्तीर्ण की है। वे वर्तमान में धरियाद जिला प्रतापगढ़ में एसीजेएम के पद पर नियुक्त हैं।

दरअसल तखतगढ़ कस्बे के मामाजी गली निवासी पेमाराम सोलंकी लंबे समय से उदयपुर में निवास कर रहे हैं। वे रोजगार विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। उनकी पुत्रवधु नीलम मूलत जालोर के डाकातरा निवासी हैं। नीलम पिता के साथ में मावली में निवासरत थी। शादी के बाद नीलम ने पति के साथ रहते हुए आरजेएस की परीक्षा दी। नीलम के आरजेएस उत्तीर्ण होने के बाद क्षेत्र में खुशी की लहर है।