भाई कुश्ती तो छोटी बहन जूड़ो में अव्वल, पाली का बढ़ाया मान

-भाई बहन ने नेशनल व स्टेट लेवल पर हिस्सा लेकर गोल्ड व सिल्वर मैडल जीते

siblings won gold and silver medals at national and state levels :