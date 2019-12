सीइओ बोले : 50 फीसदी बजट ही देंगे, शासन सचिव ने कहा : पूरा बजट देने के दिए हैं आदेश, जानिए पूरा मामला

Stalled budget of 321 gram panchayats in pali :

पाली/रायपुर मारवाड़। Stalled budget of 321 gram panchayats in pali : बजट के अभाव [ lack of budget ] में जिले की 321 ग्राम पंचायतों का विकास अटका हुआ है। ग्राम पंचायतों का बजट पंचायत समितियों [ Panchayat Committee ] में अटक जाने के मामले में चौंकाने वाला सच सामने आया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी [ Chief Executive Officer ] ग्राम पंचायतों को 50 फीसदी बजट ही देने का तर्क दे रहे हैं, जबकि विशिष्ट शासन सचिव का कहना है कि उन्होंने ग्राम पंचायतों को पूरा बजट एक साथ देने के आदेश पारित कर रखे हैं।

जिले की सभी ग्राम पंचायतें पिछले तीन माह से खजाना खाली होने का दंश झेल रही है। बजट केे अभाव में विकास कार्य ठप पड़े हैं। सरपंचों ने बजट की मांग को लेकर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को पत्र भेज जब धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी तब चार दिन पहले सरकार ने बजट पारित कर दिया।

द्वितीय किस्त की राशि अटकी

पंचायत राज विभाग द्वारा एफएफसी योजना की राशि अब तक ग्राम पंचायतों के सीधे खाते में जमा की जाती रही। इस बार द्वितीय किस्त की राशि ग्राम पंचायतों को सीधे नहीं देकर पंचायत समिति को भेज दी गई। अब यह राशि पंचायत समिति में आकर अटक गई है। जिससे सरपंच पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद के बीच चक्कर लगा रहे हैं।

आदेश में ही जिक्र तक नहीं

पंचायत राज विभाग की विशिष्ट शासन सचिव एंव निदेशक डॉ आरुषि मलिक ने 25 नवम्बर को एक आदेश जारी किया। जिसमें राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को एफएफसी योजना की द्वितीय किस्त आवंटित किए जाने का उल्लेख किया। इस आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विकास अधिकारी को भेज उक्त राशि ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने के निर्देश दिए।

जताया आक्रोश

क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक सरपंचों ने शुक्रवार को यहां पंचायत समिति पहुंच पूरा बजट देने की मांग की। विकास अधिकारी तनुराम राठौड़ ने मुख्य कार्यकारी के निर्देश का तर्क देते हुए 50 फीसदी राशि सोमवार तक देने की बात कही। इससे सरपंचों ने काफी विरोध किया। इस दौरान सरपंच प्रेमलता कंवर कुशालपुरा, गीता काठात चंाग, लाबूराम सीरवी लिलम्बा, बिस्मिल्ला बानो नानणा, शंकरलाल कटारिया सेंदड़ा, कमला चौहान झाला की चौकी, मीनू गंगवानी बांसिया सहित अन्य सरपंच मौजूद थे।

50 फीसदी के निर्देश

ग्राम पंचायतों को फिलहाल 50 फीसदी बजट देने के ही निर्देश है। जब ये खर्च कर लेंगे तब उन्हे शेष बजट राशि दे दी जाएगी। -प्रहलाद सहाय नागा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,पाली

पूरा बजट देने के आदेश

ग्राम पंचायतों को आधा अधूरा बजट देने के कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। अगर पाली में 50 फीसदी ही दिए जाने की कवायद की जा रही है तो सरासर गलत है। इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। -डॉ आरूषि मलिक, विशिष्ट शासन सचिव पंचायत राज जयपुर