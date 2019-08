छात्रावास के आगे से निकल रहे जुलूस पर किया पथराव, माहौल गरमाया, तीन जने गिरफ्तार

- पाली शहर के नहर पुलिया पर स्थित छात्रावास के बाहर की घटना

Stoning done on student union procession in pali :

- तीन जने गिरफ्तार, मौके पर पुलिस तैनात