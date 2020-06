VIDEO : रैली निकाल विद्यार्थियों ने दिया जागरूकता का संदेश

पाली/पावा। कोरोना महामारी को लेकर बचाव एवं जनजागरुकता [ Corona awareness campaign ] को लेकर शुक्रवार को विद्यार्थियों ने रैली निकाली [ Students took out rally ]। पाली जिले के तखतगढ़ कस्बे के संघवी केसरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य कपूरचंद परिहार एवं कार्यवाहक थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक हरजीराम ने रैली को रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक व पुलिसकर्मी शामिल थे।

कोरोना जागरूकता अभियान के तहत शुक्रवार को सोशल डिस्टेंसिंग [ Social Distancing ] के साथ तखतगढ़ कस्बे में हाथों में कोरोना के बचाव के पोस्टर लिए विद्यार्थियों की रैली रवाना हुई। रैली डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय से होकर संघवी मंगीबाई राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से महाराणा प्रताप चौक पहुंची।

रैली में कस्बे के नेहरु रोड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नबंर एक के प्रधानाध्यापक मीठालाल जोशी, आसूचना अधिकारी एवं कांस्टेबल जसवंतसिंह, होली क्रॉस विद्यालय के संचालक जितेन्द्रपुरी सहित स्कूल के विद्यार्थी व थाने के कांस्टेबल मौजूद थे।