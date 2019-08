VIDEO : बच्चों की परेशानी देख ग्रामीणों ने उठाया ये कदम, पहुंचे जिम्मेदार, दिया आश्वासन

- पाली जिले के निमाज क्षेत्र खिनावडी के राजकीय विद्यालय के रास्ते में पानी भरने का मामला

Rainwater filled the way to school :