VIDEO : नागरिकता कानून के समर्थन में उतरे कई संगठन, रैली निकाल प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

-शहर के विवेकानंद सर्किल से कलक्ट्रेट तक निकाली गई रैली

support of CAA and NRC in Rally held in Pali :

-विभिन्न संगठन के लोगों ने किया नागरिकता कानून का समर्थन