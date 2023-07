यहां चारपाई पर मिला युवक का शव, परिजनों ने दर्ज कराया हत्या का मामला

पाली

परिजनों व ग्रामीणों ने दिया धरना, सहमति के बाद उठाया शव

पाली जिले के रास अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे मृतक के परिजन व ग्रामीण।

Suspect of murder of young man in Pali : पाली जिले के रास थाना क्षेत्र के भीमगढ़ सरहद में गुरुवार शाम को संदिग्ध अवस्था में एक युवक का शव चारपाई पर पडा मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। देर शाम मृतक के शव को रास सीएचसी केन्द्र स्थित मोर्चरी में रखवाया गया। शुक्रवार को परिजनों व ग्रामीणों ने हत्या की आंशका के चलते शव उठाने से इनकार कर दिया और रास अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। शाम करीब परिजनों व पुलिस के बीच सहमति बनी। इसके बाद परिजन शव उठाया गया। इधर, सुचना पर जैतारण पुलिस उपाधीक्षक सीमा चौपड़ा ने भी मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम पर जानकारी ली।