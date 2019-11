VIDEO : विवाहिता की हत्या का मामला : स्वर्णकार समाज ने किया प्रदर्शन, एक घंटे तक प्रतिष्ठान रखे बंद

- सिरोही जिले के शिवगंज में पाली निवासी विवाहिता की हत्या का मामला [ murder case of Woman ] - पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

पाली। murder case of Woman : सिरोही जिले के शिवगंज कस्बे में अपने ससुराल में रहने वाली पाली निवासी विवाहिता नीलू सोनी की हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग [ Demand for arrest of accused ] को लेकर पाली के स्वर्णकार समाज [ Swarnakar Samaj ] ने एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

जानकारी के अनुसार पाली शहर निवासी नीलू सोनी का शिवगंज में ससुराल है। गत 25 अक्टूबर को ससुराल में ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। शिवगंज थाना पुलिस ने नीलू के पति विकास सोनी सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था, लेकिन एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की। इससे स्वर्णकार समाज में आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी, मामले की जांच सीबीआई [ CBI investigation ] से करवाने की मांग को लेकर सुबह स्वर्णकार समाज के लोगों ने करीब एक घंटे तक बाजार में अपने प्रतिष्ठान बंद रखे।

वे रैली के रूप में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और यहां प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इसके बाद जिला कलक्टर दिनेश चंद शर्मा व एसपी आनंद शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिवगंज पुलिस पर आरोप लगाया। इस दौरान स्वर्णकार समाज के बाबूलाल मंडोरा, कुसुम सोनी, अशोक सोनी, शांतिलाल सोनी, नरेश सोनी, हितेश सोनी, राकेश भाटी सहित कई लोग मौजूद थे।