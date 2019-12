सिरोही से तलवार खरीदकर लगवाई धार, फिर इस वारदात को दिया अंजाम, जानिए पूरी खबर...

- बलात्कार पीडि़ता के परिवार पर हमला कर पिता की हत्या का मामला

Sword and knife recovered from accused of rape and murder in Pali :

- आरोपी को जेल भेजा, तलवार व चाकू बरामद