तीन हजार से अधिक वाहन चालकों के अटक गए लाइसेंस

-आरटीओ ऑफिस में सर्वर व सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी

Technical failure in server and software at RTO office :

-हाल ही बने लाइसेंस बीस दिन तक नहीं पहुंच पाएंगे वाहन चालक के पास