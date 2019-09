VIDEO : यहां चोरों के हौसले हुए बुलंद, एक के बाद एक वारदात को दे रहे हैं अंजाम

-पाली जिले के निमाज कस्बे में बढ़ती चोरी की वारदातों से क्षेत्रवासियों में भय का महौल

Theft in a house in Nimaz town of Pali :

-चोरों ने बीती रात एक मकान के तोड़े ताले