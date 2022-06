पत्नी के साथ कन्या कुमारी घूमने गए चिकित्सक, पीछे मकान के चोरों ने तोड़ दिए ताले

-दिनदहाड़े अज्ञात चोरों ने की वारदात

-पाली जिले के सोजत थाना क्षेत्र के आइओसी कॉलोनी की घटना

पाली Updated: June 18, 2022 03:31:27 pm

Theft in a house in Sojat of Pali : पाली/सोजत। जिले के सोजत थाना क्षेत्र के आइओसी कॉलोनी स्थित एक बंद मकान के दिनदहाड़े ताले तोड़ अज्ञात चोर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात व नगदी चोरी कर ले गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए चोराें की तलाश शुरू कर दी।

चिकित्सक के मकान में हुई चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान

जानकारी के अनुसार आइओसी कॉलोनी सोजत हाल सिरीयारी में कार्यरत चिकित्सक संदीप ब्राह्मण व उनकी पत्नी शांता अम्मा राज्य के बाहर कन्या कुमारी घूमने गए थे। पीछे से अज्ञात चोरो ने उनके रहवासी मकान के ताले तोड़ अंदर रखे सोने चांदी के जेवरात व नगदी चोरीकर ले गए। बताया जाता है कि उनके समधी बहन के सोजत उनके आवास पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि मकान व अलमारी के ताले टूटे हुए है। यहां सामान भी बिखरा पड़ा मिला। पुलिस को इत्तला देने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। चोरी गए माल की पुख्ता जानकारी दम्पति के सोजत आने के बाद ही मिल पाएगी। दिनदहाड़े आइओसी कॉलोनी में हुई नकबजनी की वारदात से यहां के बाशिंदो में दहशत का माहौल है। अडान से गिरकर श्रमिक घायल

सोजत। शहर के धानमंडी स्थित एक निर्माणाधीन दुकान की छत पर आरसीसी कार्य करते समय अचानक अडान से नीचे गिर जाने से एक श्रमिक के सिर में गम्भीर चोटे आने से घायल हो गया। जिसे लहुलुहान स्थिति में सोजत अस्पताल पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार धानमंडी में एक निर्माणाधीन दुकान पर आरसीसी भराई का कार्य करते समय श्रमिक मोतीनाड़ा सोजत निवासी सरदार भाट (30) पुत्र लालुराम भाट अचानक अडान से नीचे गिर जाने से घायल हो गया। पढ़ना जारी रखे

