Crime News : सर्दी बढ़ते ही चोर गश्त पर, पुलिस थाने में दुबकी, पांच मकानों में चोरी

Theft in five houses in pali : - पुलिस को भनक तक नहीं लगी, गश्त पर सवाल

पाली/जैतारण। Theft in five houses in pali : सर्दी शुरू होते ही पुलिस [ pali police ] ने रात में थाने से बाहर निकलना कम कर दिया है, वहीं चोर गश्त पर निकल चुके हैं। जैतारण थाना क्षेत्र के पाटवा गांव में चोरो ने पांच सूने मकानों [ Theft in five houses ] को निशाना बनाते हुए जेवरात व नकदी चुरा [ jewelry and cash theft ] ले गए। चोरों का सुराग नहीं लगा है। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।

पुलिस के अनुसार पाटवा गांव में देवासियों के मोहल्ले में चोरों ने गुणाराम देवासी, मल्लाराम सीरवी लक्ष्मणराम दर्जी, सुनील पुत्र जगदीश ब्राह्मण व हेमाराम सीरवी के मकानों को ताले तोड़े। चोर यहां से कीमती सामान चुरा ले गए। यहां से कितना माल चोरी हुआ, इसकी जानकारी मकान मालिकों के आने के बाद ही पता चल सकेगी।

पांच लाख के जेवरात व नकदी ले भागे

लक्ष्मणराम दर्जी के मकान मे निवास कर रहे बाबूलाल यादव प्रयोगशाला के तकनीकी सहायक अपने गांव जाने के बाद पीछे से चोरों ने निशाना बनाया। इसी तरह मल्लाराम पुत्र पुरखाराम सीरवी ने रिपोर्ट दी कि उनकी पुत्री के गर्भावस्था में तबीयत बिगड़ जाने के कारण जोधपुर ले गए थे, पीछे चोरों ने 14.5 तोला सोने के आभूषण व 3 किलो चांदी के जेवरात व पैंतीस हजार रुपए चुरा ले गए।

पहले भी हुई चोरियां, पुलिस ने नहीं सुनी

पाटवा सरपंच सोनू सीरवी ने बताया कि गांव मे पूर्व मे भी कई चोरियां हो चुकी है। लेकिन पुलिस ने इन चोरियों को खोलने का कोई प्रयास नहीं किया। इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज करने से कतराती है। रात में गश्त नहीं होती। कई बार कहा, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी।