एक रात में चार दुकानों में चोरी, व्यापारियों में आक्रोश, वारदात सीसीटीवी में कैद

- पाली जिले के पिपलिया कलां गांव में अज्ञात चोरों ने जमकर मचाया धमाल

Theft in four stores of pali :

- एक साथ चार दुकानों के तोड़े ताले