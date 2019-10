VIDEO : यहां चोरों ने उड़ाई पूर्व सरपंच की नींद

पाली/निमाज। Theft in house of former sarpanch : जिले के निमाज क्षेत्र में चोर एक के बाद एक एक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि चोर गश्त पर हैं। इस बार तो चोरों ने मोहराई गांव [ Mohrai Village ] में पूर्व सरपंच सायरदेवी राजपुरोहित [ Former sarpanch Sairadevi Rajpurohit ] के मकान को निशाना बनाया हैं। चोरों ने मकान के कमरों व अलमारियों के ताले तोड़ दिए।

जानकारी के अनुसान यहां से पैतालीस हजार की नकदी, सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर ले गए। देवीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ चार दिन पहले ही मोहराई से मदुरई गया था। परिचित से सूचना मिली कि मकान के मुख्य गेट का दरवाजा खुला हैं व मकान में लाइट जल रही हैं।

चोर रात को दीवार फांदकर मकान में घुसे। चोरों ने दो मंजिला मकान के मुख्य गेट का ताला तोड़ अंदर घुसे। सभी कमरों के ताले तोड़ दिए। साथ ही कमरों की अलमारियों के ताले तोड़ पूरे सामान बिखेर दिया। चोरी की वारदात मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई हैं।

डेढ़ महीने में सातवीं चोरी की वारदात

क्षेत्र में इससे पहले चोरों ने पांच राजकीय विद्यालयों के ताले तोड़ सिलेंडर, चूल्हे व पोषाहार सामग्री चुरा लिए।