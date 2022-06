किडनी के ईलाज के लिए जमा किया धन, चोरों ने अलमारी का ताला तोड़ चुरा लिया

-घर की दीवार फांद चोरों ने चुराए सोने-चांदी के आभूषण व नकदी

पाली Published: June 18, 2022 03:53:39 pm

Theft in the house in Babra of Pali : पाली/बाबरा। पाली जिले के बाबरा कस्बे में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर चोरी की वारदात कर सोने-चांदी के आभूषण चुरा ले गए। पास के एक घर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन जाग होने से अज्ञात चोर भाग छुटे। सुचना मिलने पर रास थानाप्रभारी गोपाल राणा मय पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका-मुआयना किया।

अलमारी से चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान

रास थानाप्रभारी गोपाल राणा के अनुसार कस्बे के माताजी के मंदिर मार्ग स्थित ओमप्रकाश प्रजापत पुत्र चम्पालाल प्रजापत अपने परिवार के साथ रात में छत पर सो रहे थे। अज्ञात चोरोंं ने घर की दिवार फांदकर घर के कमरे में रखी अलमारी का ताला तोडक़र उसमें रखा सोने का बोर, टूसी, कान के झूमका, चांदी पायजेब व नकदी चुरा ले गए। ओमप्रकाश प्रजापत के घर में वारदात के साथ चोरों ने पड़ोस के एक अन्य घर में भी चोरी का असफल प्रयास किया। खटपट की आवाज आने से वहां घर वालों में जाग होने जाने से चोर मौके से भाग छुटे। चोरों की सुराख जुटाने के लिए रास थानाप्रभारी राणा ने पुलिस जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। किडनी ट्रांसप्लांट कराने से पहले हो गई चोरी

गरीबी हालत में ओमप्रकाश प्रजापत पिछले कई वर्षों से अपनी एकमात्र किडनी के बचाव के लिए उपचार करवा रहा है। किडनी रोगी होने से वह काम-धंधे भी नही कर पा रहा है। ऐसी माली हालत में किडनी उपचार के लिए जमा धन पहले से ही खर्च हो चला। इस बीच घर में रखे कुछ सोने-चांदी के आभूषण व नकदी के बूते वे अपनी किडनी ट्रांसप्लाट करवाने की कुछ दिन पहले से सोच ही रहा था कि बीमारी में यह धन काम आ जाएगा। लेकिन बीती रात में चोरों ने उसके शेष धन पर हाथ साफ कर गए। बीमारी व तंगहाली के बीच परिवार पर अब दुखो का पहाड़ टूट पड़ा है। पढ़ना जारी रखे

