यहां चोरों ने दो सूने मकानों के तोड़े ताले, नगदी व आभूषणों पर किया हाथ साफ, पुलिस ने शुरू की जांच

पाली/जैतारण। Theft in two houses of pali : जिले के जैतारण थाना क्षेत्र [ Jaitaran police station area ] के ग्राम लोटोती में बीती देर रात चोरों ने दो मकानों के ताले तोडकऱ मकान में रखी नगदी व सोने-चांदी के आभूषण चुराकर [ Cash and jewelery Theft ] ले जाने में सफल हो गए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू की।

ग्रामीणों के अनुसार मंजू देवी अपने घर से अन्य रिश्तेदारों के यहां गई हुई थी। तब पीछे से अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाते हुए सोने-चांदी के आभूषण वह नकदी चुराकर ले गए। इसी तरह इसी गांव के ईश्वर सिंह के यहां भी अज्ञात चोर रात्रि को नकद व आभूषण चुराकर ले गए।

शुक्रवार को वारदात की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इधर, पुलिस ने पीडि़तों की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर किया है।