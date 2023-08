Electric Shock : परीक्षा के फार्म भर रही तीन सहेलियां करंट की चपेट में आई, मचा हड़कंप

पालीPublished: Aug 22, 2023 08:52:50 pm Submitted by: Suresh Hemnani

तीनों युवतियों को अस्पताल ले जाया गया। जहां पर एक युवती का उपचार जारी है। वहीं दो युवतियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।

Electric Shock to Three Girls in Pali : पाली जिले के सोजत शहर के एक मकान की बालकनी में बैठकर मंगलवार दोपहर में परीक्षा के फार्म भर रही तीन सहेलियां हाइटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। जिससे तीनों गंभीर घायल हो गई।