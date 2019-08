VIDEO : यहां चाकूबाजी से मच गया हडक़ंप, मां-बेटे सहित तीन घायल, पुलिस ने हमलावर को दबोचा

पाली/नाड़ोल। Three injured by knife attack : जिले के रानी थाना क्षेत्र के नाड़ोल कस्बे के पातालिया बस स्टैण्ड पर दो युवकों ने पुरानी रंंजिश [ Old rivalry ] को लेकर तीन जनों पर चाकू से हमला बोल दिया। इसमें महिला, उसके पुत्र सहित तीन जने गंभीर घायल हो गए। उन्हें नाड़ोल [ Nadol ] के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक गंभीर घायल को पाली रैफर किया गया है। पुलिस [ pali police ] ने एक हमलावर को गिरफ्तार [ One Attacker arrested ] कर लिया।

नाडोल पुलिस चौकी प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि कस्बे के पातालिया बस स्टैंड पर पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी नाडोल निवासी राहुल मेघवाल व अनिल मेघवाल ने गुड़ा रूप सिंह निवासी उदयराज मेघवाल, नाडोल निवासी कमला पत्नी चुन्नीलाल व उसके पुत्र रमेश पर चाकू से हमला बोल दिया।

हमले में तीनों लहुलूहान हो गए। मौके पर हडक़ंप मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को नाडोल अस्पताल लाया गया, जहां से उदयराज को पाली रैफर कर दिया गया। पुलिस ने मौके से आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच जारी है।