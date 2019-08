अब स्कूल में तम्बाकू खाई तो देना पड़ेगा जुर्माना

पाली। Tobacco consumption will be fined : सरकार या निजी स्कूल [ Government or private school ] के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचना निषेध [ Prohibition of Selling Tobacco Products ] था, लेकिन कई अध्यापक व अन्य लोग वहां जाने पर तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं। अब किसी ने तम्बाकू उत्पाद का उपयोग किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके बाद भी नहीं मानने पर जुर्माने की राशि को दोगुना किया जाएगा और विभागीय अधिकारियों की ओर से कार्रवाई भी की जाएगी।

पहले 100 व बाद में 200 रुपए जुर्माना

विद्यालय में तम्बाकू उत्पाद का उपयोग करते पाए जाने पर विद्यार्थी, शिक्षक या अन्य व्यक्ति पर 100 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद नहीं मानने पर जुर्माना राशि 200 रुपए वसूली जाएगी। इसके बाद भी नहीं मानने पर विद्यार्थी व कार्मिक पर विभागीय नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

अभिलेख करना होगा संधारण

शैक्षणिक संस्थानों की ओर से तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करने वालों से वसूले गए जुर्माने का अलग से अभिलेख संधारण करना होगा। इसके तहत वसूली गई राशि का उपयोग विद्यालय की साफ सफाई और स्वच्छता से जुड़े कार्यों में किया जा सकेगा।

लिखना होगा तम्बाकू मुक्त विद्यालय

विद्यालय में धूम्रपान निषेध [ no smoking ] के साथ तम्बाकू व उत्पाद मुक्त विद्यालय लिखवाना होगा। इसी तरह संस्थाओं में भी तम्बाकू मुक्त संस्थान अंकित करना पड़ेगा। यह अंकन चाद दीवारी या बोर्ड पर लिखना होगा। जिससे इसे आसानी से हर कोई पढ़ सके।

तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का करेंगे गठन

स्कूलों में तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें शिक्षक, छात्र, जनप्रतिनिधि व स्थानीय पुलिस थाने का प्रतिनिधि शामिल होगा। यह कमेटी विद्यालय परिसर में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग करने पर निगरानी रखेगी। इनका उपयोग नहीं करने के नियम का कड़ाई से पालन भी करवाएगी।

यह भी लिखना होगा

इसके लिए शैक्षणिक संस्थान के मुख्य द्वार के पास बोर्ड पर ‘शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या अन्य कोई तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 200 रुपए तक जुर्माना वसूला जा सकता है।’ अंकित करना होगा।

कड़ाई से करवाएंगे पालना

शैक्षणिक संस्थानों में तम्बाकू उत्पादों का उपयोग पूरी तरह से बंद करने के लिए निदेशक की ओर से आदेश मिले है। इस नियम की अब कड़ाई से पालना करवाने के लिए स्कूलों को निर्देशित किया गया है। -महेन्द्र नानीवाल, सहायक निदेशक, पाली