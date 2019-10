VIDEO : बजरी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक चालक को लिया चपेट में, भडक़े ग्रामीणों ने चालक को पेड़ से बांधकर पीटा

पाली/रायपुर मारवाड़। Tractor driver tied to tree and beaten : जिले के सेंदड़ा थाना क्षेत्र [ Senda police station area ] के चित्ताड़ गांव में बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ने बाइक चालक को चपेट [ Bike-tractor accident ] में ले लिया। इससे ग्रामीण भडक़ गए। उन्होंने ट्रैक्टर चालक को पेड़ से बांधकर पीटाई की और वीडियो उतारा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल [ Video viral on social media ] हो गया। इधर, बाइक चालक व ट्रैक्टर चालक को घायल हालत में ब्यावर अस्पताल में भर्ती कराया है। बाइक सवार की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक व ट्रैक्टर चालक की रिपोर्ट पर मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं।

पुलिस पहुंची तब तक मारपीट करने वाले भागे

सेंदड़ा थानाधिकारी प्रेमाराम विश्नोई ने बताया कि चित्ताड़ गांव में चरकी झाल रेलड़ा निवासी सीताराम पुत्र नारायण सिंह रावत बजरी से भरे ट्रैक्टर को लेकर जा रहा था। इस दौरान उसने बाइक चालक बिया का बाडिय़ा चित्ताड़ निवासी फिरोज काठात को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक के दोनों पैर फ्रेक्चर हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों भडक़ गए।

उनका आरोप था कि आए दिन बजरी से भरे वाहनों से गांव में हादसे हो रहे हैं, लेकिन खनन विभाग और पुलिस कार्रवाई नहीं करती, जबकि रोजाना इसकी शिकायत की जाती है। ग्रामीणों ने पीछा कर ट्रैक्टर पकड़ लिया। चालक सीताराम को रस्सी से एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद लकड़ी से उसकी पिटाई की। उसके पकड़े भी फाड़ दिए। मारपीट से वह घायल हो गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मारपीट करने वाले मौके से भाग गए। बाइक चालक व ट्रैक्टर चालक को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रैक्टर चालक की रिपोर्ट पर गांव के नारायण, रविंद्र सहित दस जनों के खिलाफ बांधकर मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।