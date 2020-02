Dog Attack : पागल श्वान ने दो जनों को बेरहमी से काटा, पचास जनों की टीम भी नहीं पकड़ पाई

- गुरुवार से रोजाना शहर में 25 श्वान पकडऩे का अभियान, शहर में 500 से अधिक श्वान

Two people injured by dog attack in pali :

- जिला कलक्टर व नगर परिषद सभापति ने की बैठक