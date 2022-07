जल्द अमीर बनने के लिए दोस्त के साथ शुरू की तस्करी, डेढ़ किलो अफीम के दूध के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े

- पाली जिले के करमाल चौराहे पर सिरियारी थाने की पुलिस ने की कार्रवाई

पाली Published: July 21, 2022 12:25:01 pm

Two smugglers arrested with opium milk in Pali : पाली/सोजत/सिरियारी। जिले के सिरियारी थाना पुलिस ने बाइक सवार दो जनों के कब्जे से डेढ़ किलोग्राम अफीम का दूध व बाइक जब्त की। पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने बताया कि सिरियारी थानाधिकारी हमीर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार शाम को करमाल नाका पर नाकाबंदी कर राजसमंद की ओर से बाइक पर आ रहे दो युवकों को रोका। तलाशी ली तो उनके पास डेढ़ किलो अफीम का दूध मिला। इस पर चित्तौड़गढ़ जिले के मानपुरा (भदेसर) निवासी 26 वर्षीय बबलू पुत्र चम्पालाल जाट व देवजी का खेड़ा पतारिया (भदेसर) निवासी 22 वर्षीय राजू जाट पुत्र जीतमल जाट को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बाइक व अफीम का दूध जब्त किया। रिमांड के दौरान आरोपियों का अपराधिक रेकर्ड खंगाला जाएगा। उन्होंने अभी तक इस तरह की कितनी वारदातें की हैं और व अफीम के दूध की सप्लाई किसे देने जा रहे थे, इसको लेकर पूछताछ की जाएगी।

राजू गुजरात में बेचता था आइस्क्रीम

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राजू गुजरात में आइस्क्रीम का ठेला लगाता था और बबलू गांव में खेती तो कभी मजदूरी का काम करता था। आइस्क्रीम के धंधे में ज्यादा आय नहीं होने से परेशान राजू ने बबलू को साथ लेकर मादक पदार्थों की तस्करी का काम शुरू किया। जिससे जल्द अमीर बन सके, लेकिन पकड़े गए। ढाबर में महाराज के साथ धक्का मुक्की शान्तिभंग में आरोपी गिरफ्तार

रोहट। रोहट थाना क्षेत्र के ढाबर गांव के मठ में बुधवार को महंत लहरगिरी पुत्र ओमकारगिरी उम्र 47 साल जाति स्वामी महाराज निवासी ढाबर के साथ गांव के कुछ शरारती तत्वों ने तालाब में प्रदूषण फैलाने की बात को लेकर हुई बोलचाल करते हुए महाराज के साथ धक्का-मुक्की कर दी। पुलिस ने बताया कि करण पुत्र कुकाराम भाट उम्र 19 साल, अमराराम पुत्र पेमा राम भाट उम्र 29 साल, प्रताप पुत्र पेमा राम भाट उम्र 22 साल निवासीगण ढाबर पुलिस थाना रोहट ने महाराज के साथ धक्का मुक्की कर दी सूचना मिलने पर पुलिस ने महाराज का मेडिकल करवाकर सभी को शान्ति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पढ़ना जारी रखे

