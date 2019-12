देर रात दो ट्रकों में हुई आमने-सामने से भिड़ंत, दोनों के चालक व खलासी फंसे

बर जोधपुर रोड पर निमाज के निकट बुधवार देर रात को दो ट्रक की आमने-सामने भिड़ंत ( two truck accident in pali ) हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों में सवार चार जने गंभीर रूप से घायल हो गए। ( accident in pali )