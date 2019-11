VIDEO : ट्रोले ने मोपेट को पीछे से मारी टक्कर, दो युवकों की हुई दर्दनाक मौत, ट्रोला चालक फरार

Road Accident in Pali :

पाली। road accident in pali : शहर के जयपुर-अहमदाबाद बाइपास [ Jaipur-Ahmedabad Bypass ] स्थित सदर पुलिस थाने के निकट शुक्रवार को एक ट्रोले ने मोपेट को पीछे टक्कर मार दी। ट्रोले के चक्के दोनों युवकों के ऊपर से निकल गए। जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही मौत [ Death of two young men ] हो गई। घटना के बाद हाइवे पर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस [ pali police ] ने शवों को बांगड़ अस्पताल [ Bangar Hospital ] की मोर्चरी में रखवाकर मृतक के परिजनों को सूचना दी।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार को बाइपास स्थित सदर पुलिस थाने के निकट सुमेरपुर की ओर से सोजत की तरफ जा रहे एक ट्रोले ने आगे चल रहे मोपेट को पीछे से टक्कर मार दी। जिससे दोनों युवक सडक़ पर गिर गए। इसके बाद ट्रोले के चक्के दोनों युवकों के ऊपर से निकल गए। जिससे दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शव पूरी तरह से सडक़ पर बिखर गए। घटना के बाद हाइवे पर जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रोले को जब्त कर लिया।

हालांकि ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। दोनों मृतक जोधपुर निवासी बताए जा रहे हैं। इनमें से एक युवक का नाम लक्ष्मण पुत्र हिरालाल मेवाड़ा बताया जा रहा है, जबकि दूसरे युवक की अभी पहचान नहीं हुई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को पिकअप गाड़ी सहायता से बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इसके बाद मृतक के परिजनों को सूचना दी गई।