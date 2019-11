VIDEO : जवाई नहर में डूबने से हुई थी दो युवकों की मौत, तलाशी अभियान के तीसरे दिन मिला दूसरे युवक का शव

Two youths died due to drowning In jawai canal : -तखतगढ़ के समीप सेदरियां प्याऊ स्थित जवाई-बिठिया नहर के पुल के नीचे मिला दूसरे युवक का शव

पाली/पावा। Two youths died due to drowning In jawai canal : जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के नेतरा के पास दो युवकों के जवाई नहर में डूबने के मामले में गुरुवार को तीसरे दिन तखतगढ़ के समीप सेदरिया प्याऊ जवाई-बिठिया नहर पुल के नीचे दूसरे युवक का शव मिला [ Dead body found in canal ] गया। सूचना पर सुमेरपुर तहसीलदार जवाहरलाल व तखतगढ़, सुमेरपुर व आहोर थानों की पुलिस पहुंची।

पुलिस ने बताया कि मंगलवार शाम 5 बजे नेतरा के समीप बह रही नहर के पास मोबाइल, कपड़े एवं बाइक मिली थे। दोनों के कपड़ों व मोबाइलों से कोलीवाड़ा निवासी देवेन्द्र मीणा एवं दिनेश मीणा का होना सामने आया था। जिसकी तलाश के दौरान मृतक दिनेश मीणा का शव कोसेलाव-गोगरा नहर के बीच मिल गया था। बुधवार को सुमेरपुर तहसीलदार चौधरी के सानिध्य में राजस्व विभाग एवं तखतगढ़ एवं सुमेरपुर पुलिस ने जवाई कमांड क्षेत्र में बह रही नहरों पर तलाशी की। गुरुवार को तीसरे दिन चलाए गए तलाशी अभियान दौरान तखतगढ़ के समीप सेदरिया प्याऊ जवाई-बिठिया नहर पुल के नीचे दूसरे युवक देवेन्द्र मीणा का शव मिला गया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर मृतक के परिजनों को सूचना दी।

इनका कहना है...

बुधवार रात 12 बजे शव को ढूंढने के लिए नहर का पानी बंद कर दिया था। शव सुबह 9 बजे सेदरिया प्याऊ के पास मिल गया। इसके बाद जवाई नहर को फिर से चालू कर दिया गया है। - जवाहरलाल चौधरी, तहसीलदार, सुमेरपुर

बाराबंदी में 12 घंटे का दिया पानी

जवाई कमांड क्षेत्र में पहली पाण के पानी को बंद किया गया। अब समय बदल दिया है। जल संसाधन विभाग के सहायक अधिकारी व पेट्रोलिंग अधिकारी चेनाराम ईनानिया ने बताया कि जिस काश्तकार को बाराबंदी गुरूवार सुबह 9 बजे पानी का समय निर्धारित था। अब उस काश्तकार को रात 9 बजे पानी मिलेगा।