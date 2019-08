VIDEO : घर से गायब दो युवकों के नदी में मिले शव, थाने में दर्ज थी गुमशुदगी, अब परिजनों का बुरा हाल

-पाली जिले की बेड़ा नदी में मिले दो युवकों के शव

Two youth drowned in river :

-गोताखोरों ने शवों को निकाला बाहर

[ Death of two young men ]

-सिरोही जिले के शिवगंज निवासी हैं युवक