ऐसे में कैसे मुकाबला कर पाएंगे सरकारी विद्यालय, पढ़ें पूरी खबर...

-सरकारी विद्यालयों में व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के पद हैं रिक्त

पाली Published: June 24, 2022 04:20:43 pm

Vacant posts of lecturers-teachers in government schools in Pali : पाली/निमाज। कोरोना के बाद पिछले वर्ष खुले सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन भी तेजी से बढ़ा। अभिभावकों ने भी सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों को भेजने में रुचि दिखाई। सब कुछ ठीक रहा, लेकिन विद्यालयों में रिक्त पदों ने बच्चों की पढ़ाई में बाधा उत्पन्न की है। कई विद्यालयों में तो व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के पद रिक्त रहने से परिणाम पर भी असर पड़ा। व्याख्याताओं व शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण खासकर गांवों के स्कूल में पढऩे वाले विद्यार्थियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ हालात जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित भगवान महावीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के हैं। इन विद्यालयों में व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर अभिभावक भी पेशोपेश की स्थिति में हैं।

सरकारी विद्यालयों में पिछले वर्ष कोरोना के बाद कई अभिभावकों ने बच्चों का प्रवेश तो करवा दिया, लेकिन वे पूरे साल उनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहे। स्कूलों में खासकर व्याख्याताओं व शिक्षकों की कमी के कारण बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। अभिभावकों को मजबूरी में ट्यूशन करवाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ा। यह हाल है उच्च माध्यमिक विद्यालय के

कस्बे में स्थित भगवान महावीर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के साथ कई पद रिक्त है। विद्यालय में भूगोल, रसायन शास्त्र व कृषि के व्याख्याताओं के पद लंबे समय से रिक्त हैं। विद्यालय में विशेष शिक्षा एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पद तो स्वीकृति के बाद आज तक नहीं भरे हैं। विद्यालय में शारीरिक शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद भी लंबे समय से रिक्त है। बालिका विद्यालय भी नहीं अछूता

निमाज ग्राम पंचायत क्षेत्र में यूं तो वर्तमान में चार उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। जिसमें दो हाल ही में क्रमोन्नत हुए हैं। वहीं कस्बे के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी अंग्रेजी का पद वर्षों से रिक्त है। वहीं पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद यह पद भी लंबे समय से रिक्त है। इसका खामियाजा विद्यालय की बालिकाओं को उठाना पड़ रहा है। विद्यार्थियों को हो रहा नुकसान

कस्बे के विद्यालयों में व्याख्याताओं एवं शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण क्षेत्र के विद्यार्थियों, विशेषकर बालिकाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों को पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को अवगत कराया है। -दिव्या कुमारी, सरपंच, ग्राम पंचायत, निमाज। पढ़ना जारी रखे

